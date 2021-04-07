Три легкоатлетических забега проведут в Бресте 10 апреля

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 10 апреля проведут три легкоатлетических забега, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.

В частности, ожидается, что в 32-м пробеге "Память", посвященном воинам-интернационалистам, примут участие около 100 человек. В 13.00 они стартуют на пересечении набережной Франциска Скорины и улицы Советской. Маршрут проложен в сторону Брестской крепости, откуда свернет на экологическую тропу вдоль Мухавца, а затем на противоположный берег к месту старта. Любители бега преодолеют 1 км, 3 км и 7 км. Отдельно посоревнуются представители старшей возрастной группы (60-65 лет и 65+).

"Такой маршрут мы опробовали в прошлом сезоне и он понравился любителям бега. Трасса хороша тем, что не нужно перекрывать улицы для транспорта. Особенность также в том, что одна часть дистанции проходит в городской среде, а другая - по пересеченной местности", - сказала Олеся Округ.

В областном центре 10 апреля проведут еще два забега. Один из них будет коммерческим. Его участники в полдень стартуют на набережной и пробегут 3 км и 7 км. В программе есть и детский забег на 400 м. На территории гребного канала организуют благотворительный забег в поддержку людей с психическими расстройствами.-0-