Три меморандума о сотрудничестве подпишет Гродненская область с туристическими организациями Польши

13 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области с 13 по 15 декабря пройдет рекламный тур для представителей туристической индустрии Польши. По его итогам планируется подписание нескольких белорусско-польских документов о сотрудничестве в этой сфере, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

С 10 ноября доступная для безвизовых туристов территория расширилась на всю Гродненскую область. Для презентации новых возможностей въездного туризма и проводится рекламный тур.

"Участие в нем принимают 37 представителей туристического бизнеса из Западной и Центральной Польши. Ранее представители фирм-участниц не работали на данном направлении. Для нас это шанс привлечь новых партнеров и возможность расширить географию потенциальных туристов", - рассказали в управлении спорта и туризма. Польский вектор в сотрудничестве задан не случайно. С начала года регион посетили более 115 тыс. безвизовых туристов. Около 30% из них - поляки.

"Туроператоры посетят доступные для безвизовых туристов интересные места - замки в Мире и Новогрудке, знаковые объекты в Лиде и других районах области. Мероприятие позволит участникам встречи познакомиться и обсудить вопросы сотрудничества, обменяться знаниями и информацией на уровне "профессионал - профессионалу", - отметили в управлении спорта и туризма. Потенциальным партнерам презентуют новые туристические маршруты, предоставят информацию о туристических возможностях региона, расскажут об особенностях безвизового режима на территории области.

Также запланировано подписание меморандумов о сотрудничестве между управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома и Палатой туризма Польши, туристическим палатами Варшавы и Дольношленского воеводства.-0-