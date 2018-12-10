Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 11-13 декабря

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь организаций Минска на текущей неделе предложат безработным варианты трудоустройства, с 11 по 13 декабря пройдут три мини-ярмарки вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано на 11 декабря в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями занятости посетителей ознакомят представители ЖЭУ №2 Московского района, завода строительных изделий, филиала ОАО "Минскремстрой". 12 декабря здесь пройдет День предприятия с участием представителей филиала №3 Минского комбината силикатных изделий.

Соискателей рабочих мест 12 декабря приглашают в отдел обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). Вакансии предложат ООО "Данипол" и Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов.

13 декабря в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) можно будет ознакомиться с возможностями трудоустройства в ООО "Леан Групп" и ЖЭУ №5 Заводского района.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут непосредственно пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, возможностях трудоустройства, условиях труда и оплаты. К услугам посетителей и информация о ситуации на рынке труда, наличии свободных рабочих мест в городе, оплачиваемых общественных работах.

Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-