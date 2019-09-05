Три предприятия Гомельской области стали партнерами экоинициативы по обезвреживанию опасных отходов

5 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три предприятия Гомельской области подключились к инициативе "Создание механизма экологически безопасного обезвреживания опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители (СОЗ)". Об этом сообщила руководитель инициативы Александра Баева на семинаре в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

В их число вошли государственное предприятие "Белоруснефть-Промсервис", ОАО "Речицадрев" и ЗАО "Гомельский вагоностроительный завод". Также к инициативе присоединились два предприятия Гродненской области - ОАО "Белкард" и Новогрудский завод газовой аппаратуры. На этих пяти предприятиях, как и многих других, с советских времен хранится СОЗ-содержащее оборудование. В большинстве своем это старые поврежденные конденсаторы и аккумуляторы. В процессе реализации инициативы их предстоит упаковать в специальные контейнеры, чтобы предупредить утечку опасных химикатов и избежать загрязнения окружающей среды, а затем безопасно транспортировать в одну из стран ЕС на спецпредприятие для экологически безопасного уничтожения.

Как рассказала Александра Баева, главная цель инициативы - улучшить экологическую обстановку и предотвратить негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду в проектных регионах. Не менее важна и информационная кампания среди населения по теме обращения со стойкими органическими загрязнителями. СОЗ устойчивы к естественному распаду, крайне токсичны, переносятся на большие расстояния и накапливаются в окружающей среде, негативно воздействуя на ее и население. В так называемую грязную дюжину СОЗ входят 12 загрязнителей, включая полихлорбифенилы (ПХБ).

Заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Лариса Синило подчеркнула значимость инициативы для юго-восточного региона страны как одного из наиболее промышленно развитых. Ежегодно здесь образуется более 3 млн т опасных отходов, свыше 70% из которых используются или обезвреживаются.

"Крупные промышленные предприятия региона делают самостоятельные шаги в этом направлении", - подчеркнула Лариса Синило. Вместе с тем 49 организаций еще эксплуатируют ПХБ-содержащее оборудование. Впервые в Беларуси для эффективной логистики процесса обезвреживания СОЗ-содержащих отходов на базе Комплекса по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области будет создана централизованная площадка временного хранения таких отходов. Это позволит минимизировать риск хранения и погрузки подготовленных к обезвреживанию отходов, а также снизить затраты, связанные с их транспортировкой к месту обезвреживания. Этот инновационный подход планируется отработать до мелочей, чтобы масштабировать во всех регионах страны, где есть объекты хранения СОЗ-содержащих отходов.

По словам координатора инициатив проекта Петра Сачека, на реализацию этой инициативы планируется направить около 100 тыс. евро. С экологической точки зрения будут получены определенные достижения. Так, до июня 2020 года за пределы Беларуси будет вывезено и обезврежено экологически безопасным способом 22,5 т опасных отходов, содержащих СОЗ, ликвидировано пять объектов их хранения, как следствие - предотвращено воздействие опасных химических веществ на местное население и окружающую среду. Также будет создан устойчивый механизм вывоза и обезвреживания СОЗ-содержащих отходов, находящихся в ведении местных организаций. Этот алгоритм планируется использовать в дальнейшем.

Экологическая инициатива "Создание механизма экологически безопасного обезвреживания опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители (СОЗ)" является частью проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне" ("Экомониторинг"). Он финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. -0-