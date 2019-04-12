Три проекта за счет иностранных средств планируется реализовать в детской колонии в Бобруйске

12 апреля, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Три проекта за счет иностранных средств планируется реализовать в воспитательной колонии №2 в Бобруйске, там может появиться телестудия. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Владислав Мандрик, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб и представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар посетили воспитательную колонию №2 в Бобруйске, где содержатся несовершеннолетние. Гости ознакомились с порядком отбывания наказания в колонии, обсудили с представителями ДИН МВД направления сотрудничества.

Намечена реализация трех проектов. "Мы предложили нашим гостям рассмотреть возможность создания в учреждении медиацентра. Это будет полноценная телестудия, чтобы осужденные сами готовили новостные, тематические передачи, в свободное от учебы время получали навыки работы с видеоаппаратурой. Может быть, как увлечение, это придется кому-то по душе. Также предложили подготовить психологическую лабораторию - методический и технический комплекс, который будет содержать все необходимое для проведения занятий по психокоррекции. И еще один проект - я предложил гостям реализовать возможность оборудования в нашей библиотеке дистанционного доступа к ресурсам Нацбиблиотеки. Это для того, чтобы осужденные могли через компьютер изучать литературу - к примеру, некоторые ребята со знанием иностранного языка хотели бы читать книги на языке автора, - сказал Владислав Мандрик. - Если нас поддержат, то будет еще больше возможностей для успешной подготовки осужденных к освобождению". Гости заинтересовались проектами, они будут рассмотрены.

Фионна Гибб отметила, что в Великобритании она никогда не посещала детскую колонию, поэтому сравнивать ей не с чем. Дипломат поблагодарила МВД за предоставленную возможность. "Я считаю, что в таких учреждениях важно образование. Здесь дети ходят в школу, имеют возможность получить профессионально-техническое образование, некоторые учатся дистанционно - получают высшее образование. Это, конечно, сыграет определенную роль в их будущем. Я считаю, что больше внимания должно уделяться не наказанию, а реабилитации. И здесь для ребят есть много активностей, а руководство очень заинтересовано в подготовке их к освобождению", - сказала она.

Рашед Мустафа Сарвар также подчеркнул, что в колонии большое внимание уделяется будущему осужденных - есть возможность учиться, развивать свой потенциал, чтобы при освобождении было больше возможностей для социализации. "Я надеюсь, что осужденных несовершеннолетних будет меньше, когда у нас будет новое понимание ресторативного правосудия - по этому вопросу мы работаем с правительством и силовыми структурами. Сегодняшний визит дает нам больше понимания о необходимости ресоциализации и предупреждения подростковой преступности", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве с ДИН МВД, представитель ЮНИСЕФ подчеркнул, что в Беларуси создана новая концепция ресторативного правосудия, которая будет презентована в мае. В ее рамках у организации может появиться больше возможностей для взаимодействия с МВД, что могло бы повлиять и на положение несовершеннолетних осужденных.

Сейчас в бобруйской детской колонии содержится более 200 человек. Это единственная воспитательная колония в стране. Около трети осужденных отбывают наказание за незаконный оборот наркотиков, велик также процент лишенных свободы за имущественные и насильственные преступления. Наибольшему количеству осужденных от 18 до 21 года, после достижения совершеннолетия они остались в колонии.-0-