Три района и 45 предприятий занесены на Доску почета Гомельской области

30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Руководители Мозырского, Житковичского, Чечерского районов и 45 предприятий, организаций и учреждений Гомельского региона получили свидетельства о занесении на областную Доску почета. Торжественная церемония чествования лучших по итогам работы в 2020 году прошла сегодня в Гомеле у флагштока, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что победители добились высоких результатов в своей деятельности. "Мы пишем организацию, но подразумеваем поименно каждого работника трудового коллектива. Потому что именно люди - главная наша ценность и достояние",- подчеркнул губернатор.

По его словам, отлично сработал в минувшем году Мозырский район. Промышленные объемы производства превысили Br9,5 млрд. Аграрии произвели продукции на Br130 млн. В животноводстве - рост по всем видам продукции. "И здесь не обошлось без совхоза-комбината "Заря", чьи впечатляющие достижения из года в год находят отражение на стенде признания трудовых побед", - подчеркнул Геннадий Соловей.

Губернатор обратил внимание, что за счет интенсивного привлечения инвестиций в реальный сектор экономики Житковичский район получил наиболее динамичное развитие производственного потенциала.

Чечерский район перевыполнил задание по производству сельхозпродукции почти на 15%. "Значителен вклад в этот результат таких предприятий, как "Отор" и "Звезда". Их заслуги отмечены занесением на республиканскую Доску почета. У "Отора" в этом году двойная прописка - еще и на областной Доске почета", - сказал Геннадий Соловей.

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