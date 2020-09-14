Три района Витебской области завершили уборочную

14 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграрии Поставского, Верхнедвинского и Россонского районов Витебской области завершили уборку зерновых и зернобобовых, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

По 1-2% осталось убрать труженикам села Витебского, Глубокского, Городокского, Лепельского, Миорского и Полоцкого районов. Наибольшее количество площадей (18%) в разрезе региона в Ушачском районе. В ближайшее время туда будет переброшена техника для ускорения хода работ.

Всего на утро 14 сентября в области убрано 340,5 тыс. га зерновых культур, или 97%. Общий намолот составляет 1 млн 64,7 тыс. т при средней урожайности 31,3 ц/га. Самый высокий урожай в этом году отмечается в Витебском и Оршанском районах, аграрии которых собирают по 42,3 ц/га.

"С учетом сложных погодных условий завершить жатву в области планируется на этой неделе", - отметили в комитете.

Кроме того, в области продолжаются другие осенние сельхозработы. Ведется уборка ярового рапса (убрано 80% площадей, или 25,2 тыс. га; намолочено 33 тыс. т маслосемян рапса). Кукуруза скошена на 6,3 тыс. га (7% от плана). Средняя урожайность культуры составляет 240 ц/га. Запрессовано 4,2 тыс. га льнотресты (31% уборочной площади) средним номером 0,85. Продолжается сев озимых зерновых. Уже посеяно 55,4 тыс. га (22% к заданию). Наиболее высокие темпы работ держат аграрии Полоцкого (41%) и Чашникского (34%) районов.-0-