30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Накануне Нового года три районные больницы Брестской области получили компьютерные томографы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по здравоохранению облисполкома.

Современные аппараты для диагностики состояния внутренних органов человека сегодня доставлены в больницы Кобрина, Березы и Столина. Оборудование марки "Сименс" закуплено по линии Минздрава в целях борьбы с COVID-19. Стоимость одного томографа - Br772,5 тыс., средства на закупку выделены из республиканского бюджета. Кроме того, новые компьютерные томографы в ближайшие дни получат Барановичский онкодиспансер и Пинская центральная больница.

В Столинской ЦРБ установку и монтаж оборудования планируют начать в первых числах января. Под кабинет КТ здесь отвели помещение на первом этаже больницы с очень удобным расположением: он находится между стационаром и поликлиникой, по соседству с рентгенкабинетом. На проект и модернизацию помещений из районного бюджета выделили более Br256 тыс.

"В Столинском районе проживают 72 тыс. человек, протяженность района - около 150 км. Учитывая численность населения, масштаб и отдаленность нашего района, в больнице давно назрела необходимость в приобретении компьютерного томографа. Своих пациентов для обследования на КТ (практически ежедневно по два-три человека) нам приходилось доставлять в Пинск и Лунинец, а это расстояние в 70 км и 150 км соответственно", - отметил главный врач ЦРБ Виктор Мойсюк.

По его словам, в условиях пандемии чрезвычайно возросла актуальность компьютерной томографии легких, которая позволяет установить диагноз коронавирусной инфекции. С помощью КТ можно провести диагностику практически всего организма - проверить больные суставы и органы, подтвердить наличие или отсутствие новообразований. Ожидается, что в скором времени кабинет компьютерной томографии в Столинской ЦРБ примет первых пациентов.-0-