Три выхода станции минского метро "Парк Челюскинцев" закрыты до 19 апреля

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня начался ремонт выходов №3-2 (к центральному входу в Парк культуры и отдыха имени Челюскинцев) и №4-1 (к перекрестку улицы Толбухина и проспекта Независимости) станции метро "Парк Челюскинцев", сообщили БЕЛТА в метрополитене.
Работы продлятся до 19 апреля. Здесь приведут в порядок облицовку стен, парапета, ступеней и пригласительных площадок.
"Выходы закрыты. Приносим извинения пассажирам за временные неудобства", - отметили в метрополитене.
Как сообщалось, 25 марта на ремонт закрылся также выход №4-2 (на проспект Независимости в сторону Минского часового завода).-0-
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