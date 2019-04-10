Три выхода станции минского метро "Парк Челюскинцев" закрыты до 19 апреля

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня начался ремонт выходов №3-2 (к центральному входу в Парк культуры и отдыха имени Челюскинцев) и №4-1 (к перекрестку улицы Толбухина и проспекта Независимости) станции метро "Парк Челюскинцев", сообщили БЕЛТА в метрополитене.

Работы продлятся до 19 апреля. Здесь приведут в порядок облицовку стен, парапета, ступеней и пригласительных площадок.

"Выходы закрыты. Приносим извинения пассажирам за временные неудобства", - отметили в метрополитене.

Как сообщалось, 25 марта на ремонт закрылся также выход №4-2 (на проспект Независимости в сторону Минского часового завода).-0-