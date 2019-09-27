Троллейбусы и остановочные пункты по маршруту №9 оборудуют навигационной системой "Крокi на гукi"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбусы маршрута №9 в Минске и остановочные пункты по пути их следования планируют оборудовать навигационной системой "Крокi на гукi". Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя ОО "БелТИЗ", руководитель учреждения реабилитации инвалидов по зрению "Центр успешного человека" Михаил Антоненко.

Первые речевые информаторы могут появиться в троллейбусах маршрута №9 и на всех остановках по пути их следования к концу текущего года. Пока проект находится на этапе согласования с "Белкоммунмашем". "Если пилотный проект будет реализован успешно, навигационная система "Крокi на гукi" будет внедряться в качестве инновационного проекта для транспорта и стационарных объектов в Минске", - отметил Михаил Антоненко.

Троллейбусный маршрут №9 выбран неслучайно: один из остановочных пунктов по пути его следования находится недалеко от здания Центрального правления ОО "БелТИЗ", еще один - вблизи унитарного предприятия "Светоприбор" ОО "БелТИЗ", где работает большое количество людей с нарушениями зрения.

Точная навигационная система "Крокi на гукi" позволяет не просто определить место, где находится человек, дойти до здания, но также найти и открыть входную дверь, сориентироваться внутри. Система включает навигатор и программное обеспечение на два вида смартфонов (Android и iOS) на русском, белорусском и английском языках.

Навигационной системой оборудованы здание ОО "БелТИЗ" и все этажи Министерства труда и социальной защиты, Национальный аэропорт Минск, Брестский автовокзал, Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Инклюзивный центр культуры, территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района Витебска, колледж электроники в Минске.-0-