Тропики в Брестской области. Эксперт рассказал, что экстремальность климата Беларуси будет нарастать

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата будут сохраняться в результате рекордного содержания в атмосфере парниковых газов, удерживающих тепло. Директор Института природопользования НАН доктор физико-математических наук, профессор Сергей Лысенко во время заседания круглого стола БЕЛТА "Влияние погоды. Чем обернулись климатические изменения для белорусов?" рассказал, как мы ощутили эти процессы на себе и какой будет ситуация с климатом Беларуси в будущем.

"Согласно расчетам численных компьютерных моделей в будущем изменение климата будет по-прежнему характеризоваться достаточно интенсивным потеплением и изменением режима увлажненности на территории Беларуси, особенно в зимний период на севере страны. Если мы будем выбрасывать в атмосферу столько же углекислого газа, сколько сейчас (то есть при сохранении эмиссии парниковых газов на прежнем уровне), рост среднегодовой температуры в республике составит в середине этого века 2-3 градуса. Надо сказать, что это очень много. При этом произойдет увеличение годовых и сезонных сумм осадков, причем с наибольшим ростом в зимний период. В этот период года рост осадков будет происходить за счет увеличения количества дней с малым количеством осадков, которые в основном будут жидкими. В осенне-летний период могут участиться засухи, в среднем будет отмечаться небольшое увеличение количества осадков, но тут, наоборот, продолжительность выпадения осадков будет сокращаться, а их интенсивность увеличиваться", - рассказал Сергей Лысенко.

По его словам, это говорит о нарастании экстремальности климата. "В связи с глобальным потеплением произошли существенные изменения в атмосферной циркуляции и в глобальном гидрологическом цикле. Проще говоря, нагретый океан больше испаряет, в атмосфере больше становится водяного пара и выпадает осадков, и их интенсивность тоже увеличивается. Активизировались и различные конвективные процессы. Сейчас на юге Беларуси мы наблюдаем положительную связь с температурой воздуха и осадков, что раньше было характерно для тропических широт", - пояснил директор.

"Глобальное потепление не предполагает, что каждый год будет теплее предыдущего либо не будет возникать эпизод экстремально холодной температуры. Наоборот, в связи с тем, что с ростом парниковых газов происходит быстрое потепление в северных широтах, привычный для земли циркумполярный арктический вихрь все чаще нарушается. Тогда происходит выброс холодного воздуха в южные широты, это сопровождается экстремальными эпизодами похолодания и обильными снегопадами, - добавил эксперт. - По расчетам, с увеличением концентрации парниковых газов увеличивается частота возникновения атмосферных блокирований над континентом, которые препятствуют поступлению теплого воздуха с Атлантики. Это, опять же, приводит к похолоданию".-0-

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