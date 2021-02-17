Трудоустройство, работа транспорта, условия для фермерства - Шулейко провел прием граждан

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко провел сегодня прием граждан. В связи с эпидобстановкой общение с жителями региона проходило по телефону, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым вопрос задал житель Дрогичина, который обратился за содействием в трудоустройстве. Многодетный отец рассказал, что долгое время занимался организацией массовых мероприятий. Из-за пандемии заказов не стало, и мужчина стал искать другие возможности для заработка. Юрий Шулейко предложил мужчине рассмотреть вариант временного трудоустройства. За этот период районная служба занятости должна подыскать заявителю постоянное место работы.

С такой же просьбой обратилась жительница Жабинки. Она пояснила, что по семейным обстоятельствам ее 52-летней родственнице пришлось переехать из Барановичей. Женщина остро нуждается в работе, а на поиски может понадобиться время. Председатель облисполкома поручил помочь специалисту в трудоустройстве.

Еще один звонок раздался из Ляховичского района. Сельчанин занимается фермерством: выращивает картофель, свеклу, капусту. Для увеличения севооборота не хватает земли. Мужчина обратился в райисполком с заявлением о выделении 100 га, находящихся на территории местного хозяйства. "Делить целостность этого хозяйства пока не будем. Землю в другом месте можем предоставить. Поручу местным властям, чтобы они подобрали для вас участок, место размещения которого устроит обе стороны", - сказал Юрий Шулейко.

Житель деревни Верховичи решил узнать, что ожидает здание бывшей больницы. "Объект планируется вовлечь в хозоборот, выставляется на продажу. Облисполком прорабатывает ряд вопросов, чтобы комплекс зданий в ближайшее время приобрел хозяина", - ответил губернатор.

В свою очередь брестчанка подняла вопрос работы общественного транспорта. Она обратила внимание, что последний автобус с Южного отправляется в район Аркадия в 22.11. На ее взгляд, такое расписание неудобно для работников заводов, которые в позднее время добираются домой в частный сектор. Юрий Шулейко поручил изучить причину отмены последнего рейса автобуса и целесообразность его возврата.

Во время приема свои вопросы смогли задать жители Бреста, Жабинки, Березы, Дрогичина, Ляховичского и Каменецкого районов.-0-