17 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Трудовой семестр в Гродненской области набирает ход, в составе 60 отрядов уже отработали более 800 человек. Пик трудоустройства придется на июль-август. Активная работа по заключению договоров с нанимателями продолжается, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете БРСМ.

Востребованы отряды всех профилей: строительные, сервисные, экологические, сельскохозяйственные, педагогические и медицинские. Будут работать студенты из Гродно и на Всебелорусской молодежной стройке в Островце.

Зарубежный трудовой сезон студенты Гродненского государственного аграрного университета открыли 10 июня. Они отправились в Молдову, где пробудут около месяца. Это первый опыт сотрудничества с этой страной. "Ребята трудятся на уборке фруктов и ягод в одном из местных сельхозпредприятий. Условия труда достойные, студенты обеспечены трехразовым питанием. Есть и свободное время, возможность съездить на экскурсию", - рассказали в обкоме БРСМ.

Кроме того, с конца мая студенты и учащиеся колледжа Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (44 человека) работают в Российской Федерации. Молодые люди задействованы в отрядах сервисного и педагогического профиля в детском санаторно-оздоровительном комплексе "Жемчужина России" в Анапе. "Отряд из Гродно работает на черноморском побережье уже пятый сезон подряд. Наших студентов принимают на работу с удовольствием, они зарекомендовали себя как ответственные и надежные сотрудники", - отметили в обкоме. Работа на море популярна, поэтому кандидатов в студотряд отбирали на конкурсной основе. Важным критерием была и хорошая успеваемость.

"Наша задача - трудоустроить всех желающих. Молодые люди могут обратиться в территориальный комитет БРСМ и выбрать работу на лето по душе", - добавили в обкоме.-0-