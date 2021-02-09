Целевая мини-ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Могилеве

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 9 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:20 В Гомельской области делегаты от БРСМ проведут молодежный квартирник перед ВНС Регионы
09:14 Эксперты ENSREG начали работу на площадке БелАЭС Экономика
09:02 В США начинается процесс импичмента Дональда Трампа В мире
09:00 Как приручить дракона: Parimatch Foundation познакомил детей с "Цмокамi" Общество
08:58 Трем наставникам гомельских художников посвятят выставку во дворце Румянцевых и Паскевичей Афиша
08:51 Facebook будет удалять сведения о вакцинации от COVID-19, которые сочтет ложными В мире
08:45 Шесть команд сразятся в Бресте за победу в турнире по футболу Winter Cup Спорт
08:39 Финалистов "100 идей для Беларуси" от Гродненской области научат успешной презентации проектов Регионы
08:32 Цена нефти Brent превысила $61 за баррель В мире
08:24 Неделя памяти Петра Машерова начинается в Витебске Регионы
08:17 Викторины и новые виртуальные туры обещают сделать на сайте Президента Беларуси Президент
08:09 В Минске горел автомобиль Происшествия
07:58 Целевая мини-ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Могилеве Регионы
07:52 Лучшие участники МООП Брестской области соберутся на форум в Столине Регионы
07:47 Уникальный архив фото и видео впервые сформирован на сайте Президента Беларуси Президент
07:45 В Витебской области за сутки на пожарах погибли два человека Происшествия
07:41 Футболисты "Баварии" стали финалистами клубного чемпионата мира Спорт
07:38 Виктория Азаренко проиграла на старте Australian Open Спорт
07:27 В Минске водитель не уступил дорогу и спровоцировал ДТП - два человека пострадали Происшествия
07:15 Эйсмонт: новый интернет-портал Президента Беларуси будет постоянно обновляться и совершенствоваться Президент
07:00 ДОСЬЕ: К 75-летию со дня рождения народного артиста Беларуси Эдуарда Зарицкого Культура
07:00 Картина дня: подготовка к ВНС, приглашение на Игры в Пекине и как встретить китайский Новый год Общество
05:13 Представлен новый официальный интернет-портал Президента Беларуси Президент
00:33 ФОТОФАКТ: БЖД на первый рейс Минск - Москва продала более 230 билетов В мире
00:05 В работе Telegram произошел сбой Технологии
08.02.21
08.02.21 23:27 Землетрясение произошло неподалеку от Соломоновых Островов В мире
08.02.21 22:59 В 2022 году в ОАЭ планируют открыть храм трех мировых религий В мире
08.02.21 22:29 Картина коронавируса в мире - более 376 тыс. случаев заражения за сутки В мире
08.02.21 21:38 Внедрение института врача общей практики практически завершено - Минздрав Общество
08.02.21 21:28 ВОЗ обеспокоена ситуацией из-за вакцины AstraZeneca в ЮАР В мире
Все новости
Все новости
Регионы
09 февраля 2021, 07:58

Целевая мини-ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

9 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Целевая мини-ярмарка вакансий для молодежи пройдет сегодня в Могилеве, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

Участники мероприятия смогут познакомиться с вакансиями на рынке труда. Кроме этого, для молодежи организуют практическое занятие "Ориентир в мире профессий". "Будет представлена всесторонняя информация о профессиях, которые на данный момент пользуются спросом, - отметили в управлении по труду, занятости и социальной защите. - Мы познакомим участников с методами самостоятельного поиска работы, составления резюме и подготовки к собеседованию".

Во время мини-ярмарки вакансий каждый сможет получить раздаточный материал с полезной информацией. "Это будут буклеты, листовки, различные бланки и цифровая информация, в которой содержатся сведения о профессиях, характеристиках труда, требованиях различных профессий к потенциальному работнику, возможные места получения образования", - подчеркнули специалисты.

Целевая мини-ярмарка вакансий пройдет по адресу: Могилев, улица Космонавтов, 17. Начало в 11.00. Телефоны для справок: 8 (0222) 41-88-04; 8 (0222) 76-89-82; 8 (0222) 41-88-10.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
занятость Могилев молодежь
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Гомельской области делегаты от БРСМ проведут молодежный квартирник перед ВНС
Фото из архива Финалистов "100 идей для Беларуси" от Гродненской области научат успешной презентации проектов
Фото ВГУ Неделя памяти Петра Машерова начинается в Витебске
Фото из архива Лучшие участники МООП Брестской области соберутся на форум в Столине
Фото из архива ГАИ Минска призывает водителей быть особенно внимательными из-за сильного снегопада ночью
Фото из архива Два МООП из Новополоцка стали лучшими в Витебской области
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Финальные штрихи подготовки к Всебелорусскому народному собранию обсудили на совещании у Лукашенко
Представлен новый официальный интернет-портал Президента Беларуси
Кочанова: отношения между Беларусью и Узбекистаном развиваются плодотворно
За сутки в Беларуси зарегистрированы 808 пациентов с COVID-19, выписаны 526
Топ-новости
Картина дня: подготовка к ВНС, приглашение на Игры в Пекине и как встретить китайский Новый год
Эксперты ENSREG начали работу на площадке БелАЭС
Для поддержки и стимулирования экспорта внесены изменения в правила страхования рисков
Коллективное письмо против санкций с подписями трудящихся Беларуси отправлено в Совет ЕС - ФПБ
Как приручить дракона: Parimatch Foundation познакомил детей с "Цмокамi"
Делегат ВНС: важно работать над эффективностью системы информационной безопасности
В Беларуси продолжается проверка боевой готовности ВС
Метели и снежные заносы ожидаются в Беларуси на этой неделе
Депутат: важнейшая задача нового масштабного социсследования - анализ реальной ситуации в обществе
Международный форум на тему умных устойчивых городов пройдет 16-18 марта в Минске
Масштабное социсследование в Беларуси стало формой обратной связи с населением - участник проведения опроса
Более 100 заявок подано на литературный конкурс LitUP - Бузовский
"Аэрофлот" увеличивает число рейсов из Москвы в Минск до пяти в неделю
Участники опроса понимали его значимость и с интересом отвечали на вопросы - социолог
Принцип анонимности соблюдался на всех этапах проведения социсследования - аналитик БИСИ
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.