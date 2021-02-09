Целевая мини-ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Могилеве

9 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Целевая мини-ярмарка вакансий для молодежи пройдет сегодня в Могилеве, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

Участники мероприятия смогут познакомиться с вакансиями на рынке труда. Кроме этого, для молодежи организуют практическое занятие "Ориентир в мире профессий". "Будет представлена всесторонняя информация о профессиях, которые на данный момент пользуются спросом, - отметили в управлении по труду, занятости и социальной защите. - Мы познакомим участников с методами самостоятельного поиска работы, составления резюме и подготовки к собеседованию".

Во время мини-ярмарки вакансий каждый сможет получить раздаточный материал с полезной информацией. "Это будут буклеты, листовки, различные бланки и цифровая информация, в которой содержатся сведения о профессиях, характеристиках труда, требованиях различных профессий к потенциальному работнику, возможные места получения образования", - подчеркнули специалисты.

Целевая мини-ярмарка вакансий пройдет по адресу: Могилев, улица Космонавтов, 17. Начало в 11.00. Телефоны для справок: 8 (0222) 41-88-04; 8 (0222) 76-89-82; 8 (0222) 41-88-10.-0-