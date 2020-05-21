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21 мая 2020, 14:12

Целлюлозно-бумажный кластер может быть создан на базе Светлогорского ЦКК

Светлогорский ЦКК. Фото из архива
Светлогорский ЦКК. Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Целлюлозно-бумажный кластер может быть создан на базе ОАО "Светлогорский ЦКК", сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько.

По его словам, завод сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК работает в режиме наращивания производственных мощностей. Загрузка находится на уровне 70%, весь объем произведенной продукции реализуется. Выход на полную проектную мощность планируется к концу текущего года. "Ввод в эксплуатацию этого завода показал весь спектр открывающихся возможностей для развития бумажной промышленности в Беларуси. Продажа беленой целлюлозы как товара не является конечной целью, ведь ее можно переработать и получить продукт с более высокой добавленной стоимостью, например, качественную, востребованную на рынке бумажную упаковку или мешочную бумагу. Именно в этом направлении мы и видим перспективное развитие Светлогорского ЦКК", - сказал Михаил Касько.

В планах создание нового производства упаковочных бумаг. Председатель концерна также видит перспективы для создания производства полуцеллюлозы мощностью 150-200 тыс. т в год и установки (модернизации) существующих картоноделательной и бумагоделательной машин суммарной производственной мощностью 300-350 тыс. т по выпуску крафт-лайнера и флютинга. "Можно будет производить и упаковку из гофрированного картона, что позволит снизить импорт этой продукции на $150 млн в год, а также станет дополнительной экспортной позицией для Беларуси", - добавил он.

"Для этих целей концерн проводит работу по привлечению стратегического инвестора. Реализация данных проектов позволит Светлогорскому ЦКК эффективно вовлечь в производство имеющиеся площади и мощности и создать крупный кластер целлюлозно-бумажного производства, сопоставимый по эффективности и объему с европейскими и мировыми лидерами отрасли", - резюмировал Михаил Касько.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

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