Цена Дома культуры на аукционе в Жодино выросла более чем в 700 раз

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена Дома культуры в Жодино выросла на аукционе более чем в 700 раз, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госкомимущества.

За незавершенное законсервированное капитальное строение – 2-этажное здание Дома культуры - боролись два участника. Начальная цена составляла одну базовую величину - Br27.

В результате торгов начальная цена предмета аукциона выросла более чем в 700 раз. Приобретенное недвижимое имущество новый собственник планирует использовать под объект культурно-массового развлечения.-0-