Цена на объекты госсобственности в Минске снижена вдвое

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на аукционах 3 и 26 ноября продают объекты госсобственности по сниженной наполовину цене, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по распоряжению государственным имуществом комитета государственного имущества Мингорисполкома Елена Борщевская.

"Проводим повторный открытый аукцион по продаже объектов. Ранее реализовать здания не получилось, поэтому постановлением Совета Министров Республики Беларусь их первоначальная цена была снижена на 50%", - пояснила Елена Борщевская.

На аукцион 3 ноября выставлены незавершенные незаконсервированные капитальные строения по ул. Карвата, 99/16, 99/17, 99/18 и право заключения договора аренды земельного участка для их обслуживания. В перечень объектов входит комплексное здание для размещения аварийно-спасательных служб и две трансформаторные подстанции. Степень готовности зданий - от 25 до 95%, а общая площадь составляет более 10,5 тыс. кв.м. С учетом понижения начальной цены, предмет аукциона оценен в более Br5,2 млн.

Второй аукцион состоится 26 ноября. На продажу выставят две автогазозаправочные станции и право заключения договоров аренды земельных участков, которые необходимы для обслуживания недвижимого имущества. Одна АГЗС расположена в Заводском районе на ул. Уборевича, 109 и оценивается в Br1,2 млн, другая - в Московском районе на ул. Н. Орды, 10 и ее стоимость составляет более Br1,05 млн.

Более подробную информацию о предстоящих аукционах и правилах участия в данных мероприятиях можно узнать на сайтах Государственного комитета по имуществу и Минского городского исполнительного комитета.-0-