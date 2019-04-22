Центр активного долголетия Минска планирует стартап по трудоустройству пенсионеров

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр активного долголетия Минска планирует реализовать стартап по трудоустройству пенсионеров, сообщила директор Центра активного долголетия Елена Демидова.

Суть стартапа в том, что Центр на постоянной основе будет выступать связующим звеном между работодателем и его будущими сотрудниками - опытными и активными людьми старше 50 лет. Также на его базе может проходить подготовка и переобучение под нужды нанимателей, которые готовы принять на работу людей в возрасте.

На идею натолкнул первый опыт подобной деятельности: учреждение выступило партнером проекта "Старший специалист", став площадкой для обучения будущих администраторов для сети аптек. Уже 17 мая состоится выпускной участников проекта - и пять человек будут трудоустроены.

Это послужило толчком продолжить работу по содействию занятости активных пенсионеров: в настоящее время Центр активного долголетия ищет работников для агроусадьбы в Воложинском районе. Здесь для людей пенсионного возраста разработали специальную программу отдыха "Старшая смена". Осталось найти "пионервожатого" и смотрителей усадьбы - семейную пару в возрасте 50+. На 24 апреля в Центре назначена встреча с работодателем для активных минчан, заинтересованных в этой вакансии. После этого состоятся собеседования - и уже в мае запланирован заезд первой "Старшей смены".

"Я считаю, что в 50 лет жизнь только начинается. И если вы активные, то почему бы не разработать для себя детальный профессиональный план до 65-75 лет и даже больше? Практически все наши клиенты желают развиваться и учиться новому, так как планируют как можно дольше оставаться востребованными специалистами. Наша задача - помочь им в этом, - отметила Елена Демидова. - Проекты трудоустройства, в которых мы участвуем, ломают стереотип о том, что с выходом на пенсию жизнь останавливается, и показывают людям новые возможности. Конечно, понадобится время, чтобы побороть эйджизм, но мы готовы над этим работать".-0-