Центр безопасности МЧС откроется в этом году в Новополоцке

10 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Третий центр безопасности МЧС появится в Витебской области, сообщил сегодня на брифинге начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый объект планируется открыть к 1 сентября в Новополоцке. "Мы ставим перед собой задачу открыть центр к началу нового учебного года. Пускай площадки будут задействованы еще не в полном объеме, но запустить, чтобы он начал работать, планируем", - отметил руководитель ведомства.

По его словам, такое стремление обусловлено важностью этих объектов в деле обучения основам безопасной жизнедеятельности как детей, так и взрослых. Опыт, полученный во время таких занятий, бесценен, так как в реальной обстановке может помочь не растеряться и быстро принять правильное решение.

Сергей Мелешкин напомнил, что в настоящее время в регионе успешно действуют два центра безопасности: в Витебске и Барани (Оршанский район). Последний был открыт в отремонтированном здании пожарной аварийно-спасательной части №4 Оршанского ГРОЧС в апреле прошлого года. Только за 2019 год бесплатное обучение в них прошли 17,7 тыс. человек (14,3 тыс. детей и 3,4 тыс. взрослых). Примечательно, что люди заинтересованы в их посещении, в том числе на платной основе. За 2019 год сумма заработанных средств составила около Br2 тыс., которые пошли на обновление оборудования.-0-

Новое пожарное депо появится в Полоцке Новый объект появится в микрорайоне Аэродром по улице Зыгина. В соответствии с проектной документацией объем необходимых вложений на него составляет Br2,4 млн, численность личного состава будет около 40 человек.