Центр безопасности МЧС откроют в Новополоцке

7 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Центр безопасности МЧС сегодня откроют в Новополоцке по ул. Комсомольской, 22. В церемонии примет участие министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Центр создан по аналогии двух открытых ранее в Витебске и Барани Оршанского района. Он также состоит из обучающих площадок "Правила поведения при ЧС техногенного характера", "Вызов экстренных служб", "Правила безопасности жизнедеятельности в быту", "Оказание первой помощи", "Эвакуация из задымленного помещения" и другие. Для обучения посетителей здесь будут использовать технологию дополненной реальности. Новшеством центра станет площадка "Промышленная безопасность".

Отличие этого объекта в том, что весь интерактивный функционал и программное обеспечение модуляторов разработали студенты Полоцкого государственного университета. В центр будут привозить детей из соседних городов и районов.-0-