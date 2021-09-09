Центр допобразования детей и молодежи "Ранак" торжественно открылся после реконструкции в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр дополнительного образования детей и молодежи "Ранак" сегодня вновь распахнул свои двери в Минске после продолжительной реконструкции. Это еще один подарок столичных властей ко Дню города, который будет отмечаться 11 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

На реконструкцию учреждения было потрачено почти Br18 млн. В процессе помимо перепланировки внутренних помещений был пристроен дополнительный концертный зал на 360 мест. Оборудованы лингафонный кабинет для занятий английским, польским, французским и итальянским языками; кабинет робототехники; спортивные залы для занятий смешанными единоборствами и зал для занятий художественной гимнастикой; хореографические кабинеты; кабинет керамики с муфельной печью, инструментами для лепки и моделирования; кабинет резьбы по дереву.

Обновился и стадион: ОО "Белорусская федерация хоккея на траве" на безвозмездной основе передало искусственное покрытие бельгийского производства для организации игры в хоккей на траве. Поле окружают новенькие трибуны с сидениями для зрителей. Организованы многофункциональные спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, воркаута. Заменены внутренние коммуникации.

Пока шла реконструкция - с ноября 2019 года по сентябрь текущего - дополнительные занятия по интересам были организованы на базе учреждений общего среднего образования. Сейчас с открытием "Ранка" у детей появится больше возможностей: кто-то пойдет в обновленные аудитории, но часть занятий по-прежнему будет проводиться в школах, что удобно для ребят, которым далеко добираться до центра.

Чуть более 10 лет бессменным директором учреждения является Наталья Шевченко. Сегодня под ее руководством трудятся 146 педагогов, которые обучают свыше 6 тыс. ребят по самым разным направлениям, помогая развивать их таланты. Всего объединений по интересам почти 490. Здесь и художественно-эстетическое, и культурно-досуговое, и интеллектуальное, и туристско-краеведческое, и экологическое, и техническое, и спортивно-оздоровительное и другие направления.

Так, малышам и их родителям свои услуги предлагают школы раннего развития "Пчелка", "Умняша", "Чудо-чадо", "Рост" (подготовка к школе), кружки "Мурзилка" (ИЗО), "Английский для маленьких", "Олимпик", "Юный чемпион" (спортивные), "Робототехника", "Программирование и флэш-анимация", "Шахматы" и другие.

Отдел технического творчества и интеллектуального развития предлагает развить навыки изобретательности и рационализаторства, проверить свой интеллект, научиться владеть пером и мышкой компьютера, изучать языки Шекспира, Гюго и Гете. В объединениях отдела краеведения, экологии и безопасной жизнедеятельности можно узнать о жизни братьев наших меньших, научиться беречь мир вокруг себя и себя в нем, а может, и заглянуть в прошлое. В одних кружках научат делать удивительные вещи из самых обычных материалов, приобщат к белорусскому народному творчеству. В других - дадут навыки меткой стрельбы и пожарно-технические, обучат правилам дорожного движения и фигурному вождению на мотоцикле, управлять картингом. Словом, выбор занятий на любой вкус и возраст, было бы время и желание.-0-