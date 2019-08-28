Центр допризывной подготовки молодежи открылся в Новолукомле

28 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новолукомле Чашникского района сегодня открылся межшкольный центр допризывной подготовки молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

В праздничной церемонии приняли участие председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, представители Минобороны, Военного комиссариата Витебской области, Витебского облисполкома, местных органов власти, общественных объединений, молодежи.

По словам Владимира Терентьева, в Витебской области действуют уже три центра допризывной подготовки: в Полоцке, Новополоцке и Глубоком. "Новолукомль стал четвертым населенным пунктом, где появился подобный объект. В дальнейшем сеть таких центров планируется расширять, но прежде всего они будут открываться в крупных районах. В этом году - в Витебске", - подчеркнул депутат.

Межшкольный центр допризывной подготовки находится при средней школе №1 Новолукомля в отдельно стоящем здании, в котором оборудованы кабинет по изучению допризывной подготовки для юношей, кабинет по медицинской подготовке для девочек и современный специализированный тир. Работы по созданию центра начались в 2018 году. Из местного бюджета на оснащение и ремонт нового объекта направлено около Br8 тыс. Также на безвозмездной основе Минобороны передало различные средства для обучения учащихся: макеты оружия, боеприпасов, плащ-палатки, вещмешки, фотографические карты, дидактический материал. Познавать азы военной службы здесь будут более 300 учащихся 10-11-х классов со всего района.-0-