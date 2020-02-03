3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Районный центр гигиены и эпидемиологии в Шклове переехал в новое здание. Объект введен в эксплуатацию по инвестиционной программе Могилевской области на 2018-2019 годы взамен здания 1918 года постройки, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил министр здравоохранения Владимир Караник, в центре выполняются все необходимые для этого уровня рутинные исследования. "Мы работаем над созданием здоровьесберегающей среды для нашего населения. В это понятие входят безопасность продуктов, воздуха, питьевой воды. Мы должны контролировать работу всех наших предприятий, чтобы выбросы не наносили вред здоровью, контролировать соблюдение требований по отношению к животноводческой продукции", - сказал он.

Обновилось не только здание центра. Было закуплено новое оборудование. Теперь многое, что раньше делалось специалистами вручную, подсчитывают компьютерные программы. Это не только ускорит процесс исследований, но и снизит возможность появления ошибок. Помимо исследований по контролю безопасности пищевых продуктов, питьевой воды, зон рекреации, сточных вод и почвы здесь проводят диагностику инфекционных и других заболеваний, осуществляют различные мониторинги, мероприятия по гигиеническому обучению и формированию навыков здорового образа жизни.

Районный центр имеет все возможности для постановки диагноза в рутинных случаях. При подозрении, например, на коронавирус будет проведен забор материала и обеспечена его сохранность на этапе транспортировки. Сами исследования проведут в республиканской лаборатории в Минске. "Кроме того, сейчас проводим дооснащение реагентами наиболее удаленных от Минска регионов, в первую очередь это Брест и Гомель, что позволит максимально оперативно получать информацию. Если возникнет необходимость, исследования можно будет развернуть во всех областных центрах", - добавил министр.

На контроле Шкловского райЦГЭ находятся 557 объектов, в том числе 49 промышленных, 155 предприятий, занятых производством и реализацией пищевых продуктов, 19 организаций здравоохранения, 36 учреждений образования. В структуру учреждения входят отделы гигиены, эпидемиологии, лабораторный отдел с отделением санитарно-гигиенических исследований и микробиологической лабораторией. Всего здесь работает 31 человек, из которых пять - врачи, 16 - средний медицинский персонал.-0-