Центр методик дошкольного образования откроют в Могилевском госуниверситете

5 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском государственном университете им. А.А.Кулешова откроют центр методик дошкольного образования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая кафедрой педагогики детства и семьи вуза Ольга Прокофьева.

"Центр разместится на базе факультета педагогики и психологии детства, - сказала Ольга Прокофьева. - Его основной направленностью станет интеграция науки с практикой, повышение качества профессиональной подготовки будущих педагогов учреждений дошкольного образования в контексте инновационных требований современности. В центре также планируется проводить образовательные курсы для педагогов, начнет работу клуб для родителей по вопросам разностороннего развития личности дошкольника".

В образовательную среду войдут художественно-эстетическая студия, учебно-методическая лаборатория и кабинет технологий дошкольного образования. Кабинеты центра будут оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе здесь появятся интерактивная доска, телевизор, спортивный комплекс "Шведская стенка", комплекс робототехники, стол для рисования песком. Помимо этого, закуплены методические пособия, интерактивные и развивающие игры: набор для творчества Ebru (рисование на воде), флип-карты, мольберты, принадлежности для развития сенсорного восприятия и моторики.

Открытие центра войдет в программу праздничных мероприятий, приуроченных к 108-летию Могилевского госуниверситета. В их числе открытие обновленной Доски почета в фойе первого корпуса вуза и праздничный концерт Vivat, Alma Mater!, во время которого наградят лучших сотрудников и студентов.-0-