Центр молодежного творчества с кафе планируют построить у городского парка в Бресте

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский городской центр по управлению недвижимостью проведет 3 декабря аукционные торги с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в областном центре, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист КУП Ирина Романова.

На торги выставлены пять земельных участков, расположенных преимущественно в историческом центре города. Самая высокая начальная цена - Br79,1 тыс. - на лот №4. Это участок площадью 0,28 га по ул.Леваневского, 7. Победитель аукциона получит право построить там на определенных условиях центр молодежного творчества с объектом общественного питания.

Участок расположен в охранной зоне историко-культурных ценностей, на градообразующей улице. Он привлекателен тем, что вплотную примыкает к городскому парку с его ландшафтно-рекреационной зоной. Рядом расположены стрелковый тир, спортивный комплекс БФСО "Динамо", детская школа изобразительных искусств, средняя школа №9, музыкальный колледж.

Сейчас на участке находятся строения коммунально-складского назначения, которые будут снесены. На их месте запланирован комплекс городского значения смешанных функций (объект культурно-просветительского назначения). Предлагается разместить в нем детское кафе вместимостью до 100 мест. Будущему застройщику рекомендуется также предусмотреть озеленение четверти всей территории участка (газоны, цветники), установку малых архитектурных форм, парковочные места для автомобилей и велосипедов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 ноября в городском центре по управлению недвижимостью. Там же можно ознакомиться с предлагаемым вариантом застройки участка и получить консультации по аукциону.-0-