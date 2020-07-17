17 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Центр пляжных видов спорта планируют создать под Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Развивать пляжные виды спорта планируется на базе парка активного отдыха "Коробчицкий Олимп", где уже оборудована специализированная площадка для игры в пляжный футбол и волейбол.

"Площадка соответствует всем требованиям. Завезен и специальный пляжный песок - около 5 железнодорожных вагонов. Есть и вся необходимая инфраструктура, раздевалки, душевые. Непосредственно для игр оборудуются временные трибуны, навесы", - рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. На этом останавливаться не собираются, так как популярность таких видов спорта растет. В перспективе в "Коробчицком Олимпе" планируют оборудовать еще 4-5 площадок для пляжного футбола и волейбола.

Совсем скоро площадка станет ареной для соревнований. Здесь пройдет чемпионат Гродненской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. В 1-й группе выступят спортсмены профессиональных волейбольных клубов Гродненской области: предполагается участие 12 мужских команд (игры состоятся 18 июля) и пяти женских (игры состоятся 19 июля).

В 2-й группе посоревнуются команды из 12 регионов области. Игры с участием мужских команд пройдут 25 июля. Женские команды разыграют награды 26 июля. Заявки подали более 30 дружин.

В августе на базе парка активного отдыха планируется провести игры чемпионата области по пляжному футболу. А в 2021 году здесь надеются принять и матчи чемпионата страны.

"В перспективе планируем проводить турниры и по другим видам спорта. Например, по пляжному гандболу или даже единоборствам", - отметили в управлении спорта и туризма облисполкома. Возможно, пройдет под Гродно и фестиваль пляжных видов спорта.

Парк активного отдыха "Коробчицкий Олимп", в зимнее время использующийся как горнолыжный комплекс, стал базой для разных видов спорта. Здесь, в частности, проводятся беговые старты, проложена трасса для маунтинбайка, создается инфраструктура для BMX, есть возможность для проведения массовых спортивных мероприятий на свежем воздухе.-0-