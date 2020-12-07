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07 декабря 2020, 14:30

Центр помощи детям с аутизмом начали строить в Бресте

Фото dyslexia-autism.com
Фото dyslexia-autism.com

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте начали строить ресурсный центр комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и детям со схожими нарушениями, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления по образованию администрации Ленинского района Татьяна Савич.

Создание центра предусмотрено совместным проектом "Развитие трансграничного сотрудничества при оказании помощи людям с аутизмом в польско-белорусском приграничье" по программе ЕС "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы. Ведущим бенефициаром выступает Ассоциация помощи детям и подросткам с аутизмом и схожими расстройствами "Общий мир" из польского города Бяла-Подляска. Проект рассчитан на два года. Сумма финансирования на белорусскую сторону составляет 432 тыс. евро.

Под ресурсный центр выделили здание бывшего детского сада по ул.Куйбышева, 72. Рабочие ООО "Продом" приступили к капитальному ремонту. Запланирована реконструкция с элементами модернизации. В частности, здесь будет создана безбарьерная среда - появятся пандус и лифт-подъемник для детей - инвалидов-колясочников. Проектом также предусмотрены сенсорная комната, сенсорно-динамический зал, кабинеты психолога, дефектолога, арт-терапевта и другие помещения.

"В ресурсном центре будут собраны новейшие технологии и оборудование в сфере коррекционно-педагогической помощи детям с аутизмом и схожими заболеваниями. Центр также будет оказывать информационную и методическую помощь родителям и специалистам, работающим с детьми с РАС. Часть наших педагогов уже прошли стажировку в Бяла-Подляске и Люблине", - отметила Татьяна Савич.

Сейчас в Бресте комплексную помощь детям с аутизмом оказывают во вспомогательной школе. Ее посещают 36 ребят с диагнозом РАС и схожими нарушениями. "Недавно в рамках еврогранта нам дополнительно выделили по проекту 7150 евро на профилактику COVID-19. На эти деньги для вспомогательной школы будут закуплены ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания помещений и сушилки для рук, бесконтактные термометры, антисептики, дезрастворы и другие средства защиты", - дополнила начальник районного управления по образованию.-0-

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