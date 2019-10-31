Центр продвижения, поддержки предпринимательства и инноваций появится в Глубокском районе

31 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Проект Центра продвижения, поддержки предпринимательства и инноваций реализуется в Глубокском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном райисполкоме.

Проект рассчитан на три года. Он предусматривает содействие социально-экономическому развитию района путем создания инфраструктуры для улучшения деловой среды, поддержки развития человеческого капитала, продвижения инновационного малого и среднего бизнеса.

Центр будет оказывать юридическую, консультационную, информационную и медийную поддержку инициатив малого и среднего бизнеса в районе. Проект предполагает также развитие предпринимательских навыков населения, правовых и экономических знаний, стимулирование самостоятельной занятости и создание новых рабочих мест.

Центр объединит школу бизнеса и инноваций, офисы службы поддержки стартапов, а также содействия малому и среднему бизнесу. Населению предложат несколько учебных курсов по основам предпринимательства, маркетинга, правовым нормам, а также по другим темам.

Проект подготовлен Глубокским райисполкомом в партнерстве с Витебским госуниверситетом имени П.М.Машерова, районным Советом депутатов, местным фондом "Центр содействия социально-экономическому развитию латвийско-литовско-белорусских территорий "Озерный край". Проект является частью инициативы Европейского союза "Мэры за экономический рост" и финансируется ЕС, на него потратят более 460 тыс. евро.-0-