Центр развития инженерного образования открылся в лицее БГУ

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр развития инженерного образования открылся на базе учебного класса лицея БГУ, оснащенного технологическими решениями, реализующими концепцию "Индустрия 4.0", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.
"Созданный центр станет площадкой для приобретения подростками и молодежью навыков использования цифровых и аддитивных технологий в процессе инженерно-технического творчества и изобретательской деятельности", - сказали в пресс-службе.
Открытие состоялось в соответствии с пилотным проектом по развитию школы MakeIT school. Его реализует научно-технологический парк ООО "ИнКата". Как отметили в Минэкономики, данный проект является важной вехой в развитии государственно-частного взаимодействия в научно-инновационной и образовательной сферах. Его планируется масштабировать в регионах Беларуси совместно с региональными технопарками и учреждениями образования. Это позволит создать систему формирования ключевых компетенций для развития смарт-индустрии Беларуси, начиная от обучения подростков и молодежи основам инженерно-технического творчества, заканчивая ресурсной поддержкой организаторов технологических стартапов.-0-