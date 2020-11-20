Центр реабилитации "Железняки" стал принимать на долечивание пациентов с COVID-19

20 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Отделение реабилитации "Железняки" Витебского областного клинического кардиологического центра стало принимать на долечивание пациентов с COVID-19 , сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.

По его словам, это уже третье учреждение здравоохранения, перепрофилированное под эти цели. Ранее принимать на долечивание выздоравливающих пациентов из Витебска и близлежащих регионов стали два областных учреждения - центр медицинской реабилитации воинов-интернационалистов и центр психиатрии и наркологии. Общий коечный фонд трех медучреждений составляет около 300 коек, в том числе в "Железняках" - около 100.

Михаил Вишневецкий отметил, что ситуация в регионе по-прежнему остается серьезной. Госпитализация превышает выписку, сохраняется рост общей заболеваемости. Значительная нагрузка лежит сейчас на врачах. Она обусловлена двумя факторами: большим потоком пациентов и нехваткой кадров из-за заболеваемости персонала. Весомую поддержку медикам оказывают студенты Витебского медуниверситета (ВГМУ) и медколледжа. Всего задействовано более 300 молодых людей. Они работают как в стационаре, так и в амбулаторно-поликлиническом звене. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации студентам 6-го курса ВГМУ дано право оформляться в качестве помощников врача, 5-го курса - фельдшерами. Также нормативными документами Минздрава они наделены определенными полномочиями, чтобы заместить необходимого медицинского работника.-0-