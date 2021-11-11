Центр семейного досуга создают в Березовском районе

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Пески Березовского района создают центр семейного досуга. Он появился по проекту международной технической помощи "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", сообщил корреспонденту БЕЛТА менеджер инициативы Анатолий Белецкий.

Идею воплотили в жизнь благодаря инициативе "Использование новых форм и методов для оказания социальных услуг сельским жителям Березовского района". "На селе не так много мест для семейного досуга, особенно для родителей с маленькими детьми. Обозначилась такая проблема - нет игровой площадки. Начали искать варианты привлечения дополнительного финансирования через проектную деятельность. Когда был объявлен конкурс инициатив проекта международной технической помощи, мы подали нашу заявку. В итоге она получила поддержку", - рассказал Анатолий Белецкий.

Игровую площадку в Песках обустроили на бывшем пустыре. Сельчане активно включились в работу. Совместными усилиями территорию привели в порядок и установили различные качели, горки, рукоходы, туннели, лестницы. Для оформления игрового комплекса выбрали яркие и жизнерадостные цвета. Его торжественно откроют 12 ноября. "Одной из основных целей было то, чтобы откликнулись местные жители. Они вышли и вместе решали эту проблему. Кто-то помогал убирать мусор на пустыре. Другие подключились, когда благоустраивали площадку и нужно было разровнять грунт. Это очень важно", - обратил внимание менеджер инициативы.

Дальше работа по созданию центра семейного досуга продолжится уже вне проекта международной технической помощи. У Песковского сельсовета есть видение развития территории. Например, в агрогородке намерены обустроить рекреационную зону. Начало уже положено. Пруд очистили, а в дальнейшем рядом планируется высадить кустарники и цветы, сделать пешеходные дорожки и установить скамеечки. Есть идея обустроить место для выездных регистраций браков. Все это компактно расположится на центральной улице в Песках.

Также создан мобильный социальный строительный отряд "Мастеровой", на этапе регистрации кооператив "Сельский мастер". Для сельчан это будет возможность трудоустроиться, а для представителей социально уязвимых групп - пенсионеров, инвалидов, многодетных семей - получить необходимые услуги.

Инициативу реализуют местный фонд "Центр поддержки сельского развития и предпринимательства Столинского района" в партнерстве с Песковским сельисполкомом и фондом "Партнерство в действии". Проект международной технической помощи финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси.-0-