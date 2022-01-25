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25 января 2022, 13:30

Центральный рынок в Глубоком получит вторую жизнь благодаря частным инвесторам

Фото из архива
Фото из архива

25 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Центральный продовольственный рынок в городе Глубокое (Витебская область) продан на электронных торгах почти за Br100 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ООО "ПравоВита" Николай Кротов.

Новым собственником имущества стал местный предприниматель, который планирует объект по прямому назначению после реконструкции и модернизации. В состав лота включены площадка размером почти 2 га с расположенными на ней торговыми рядами и примерочной, административным зданием, складскими, торговыми и хозяйственными постройками.

Продавцом центрального рынка выступало Глубокское районное потребительское общество. Эта организация в ноябре 2018 года признана банкротом, а в январе 2022 года в отношении нее завершено ликвидационное производство. За этот период проведено 45 аукционов, реализовано 135 объектов недвижимости (около 72% общего количества), в том числе путем передачи кредиторам в счет погашения долгов. За счет распродажи имущества предприятия антикризисный управляющий ООО "ПравоВита" погасил задолженность банкрота перед кредиторами на общую сумму около Br3,5 млн. Это позволило полностью выполнить социальные обязательства Глубокского райпо, избежать задолженности по внеочередным платежам, рассчитаться с бюджетом, а также ликвидировать долги перед кредиторами четвертой и частично пятой очередей.

Повышенный интерес к объектам потребительской кооперации проявили представители частного бизнеса. Например, на аукцион по продаже здания кафе с игровым залом площадью около 300 кв.м в Глубоком зарегистрировались 10 участников. В результате на торгах с понижением начальной цены стоимость лота выросла более чем в 2 раза - почти до Br330 тыс.

Самым дорогим объектом из числа реализованного имущества райпо стало здание кафе-ресторана в райцентре, проданное более чем за Br373,5 тыс. местному инвестору. Также удалось найти новых собственников на имущество бывшей автобазы райпо, производственной базы общепита, комплекс скотоубойного и колбасного цехов, складское хозяйство, административное здание потребобщества и общежитие. Пользовалось спросом недвижимость не только в райцентре, но и в небольших сельских населенных пунктах. Реализовано более 50 зданий магазинов в агрогородках и деревнях, или более 70% общего количества торговых объектов, расположенных в сельской местности.

Всего за райпо числилось 188 объектов недвижимости, при этом только летом 2021 года удалось полностью завершить работу по регистрации недвижимости, оценке земельных участков, в том числе по крупным объектам недвижимости в райцентре. По решению кредиторов в коммунальную собственность передано 53 объекта, более трети из них относится к инженерной инфраструктуре.-0-

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