21 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Центры инновационного обучения появятся до 2025 года во всех районах Могилевской области. Они будут оборудованы на базе кабинетов естественно-научного профиля учреждений общего среднего образования, рассказал корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Игорь Лошкевич.

"Создание таких экспериментальных и методических площадок способствует развитию познавательной активности учащихся и расширяет возможности их научно-исследовательской деятельности, - отметил Игорь Лошкевич. - Ведь сегодня на первый план выходит не только передача детям конкретных знаний в рамках школьных дисциплин, но и формирование у них системного мышления, навыков решения изобретательских задач, а также стимулирование технического творчества".

В центрах инновационного обучения на базе кабинетов естественно-научного профиля планируется изучение Scratch-программирования и LEGO-конструирования. На углубленном уровне здесь будут преподавать дисциплины естественно-научного цикла с поддержкой инициативы STEM-образования, технологий, инженерного дела и информатики. Также в созданных центрах с 5 класса учащиеся смогут получить навыки исследовательской деятельности по биологии, химии, физике и математике, вести экспериментальную работу по конструированию, моделированию, программированию и робототехнике.

"Пилотный проект будет реализован при поддержке Международного банка реконструкции и развития, - уточнил Игорь Лошкевич. - С его внедрением учреждения общего среднего образования оснастят дополнительным учебно-лабораторным оборудованием, современными средствами обучения и высокоскоростным беспроводным интернетом. Для проведения занятий будут привлекаться опытные педагоги, учителя-методисты и преподаватели ведущих региональных вузов - МГУ им. А.А.Кулешова, БРУ, БГСХА и Белорусского университета пищевых и химических технологий. Школьные учителя также смогут повышать уровень профессиональной компетентности, ассистируя при проведении занятий".

Для участия в проекте уже отобрано 21 учреждение общего среднего образования - представители всех районов области. Первой ласточкой пилотного проекта стала Вязьевская средняя школа Осиповичского района, где произведен капитальный ремонт с модернизацией учреждения. Объект сдан в декабре 2020 года. Теперь опыт районной школы распространится по всему региону. Так, на очереди Тимоновская средняя школа Климовичского района, СШ №3 Осиповичей, СШ №1 им. С.И.Граховского г.п. Глуска и Восходовская средняя школа Могилевского района. За счет средств местных бюджетов в третьем квартале 2021 года запланирована разработка проектно-сметной документации центров инновационного обучения еще на девяти объектах.-0-