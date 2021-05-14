Цены на ряд лекарств снизились более чем на 10% - КГК Гродненской области о проверках аптек

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области проверили свыше 20 аптечных сетей государственной и частной формы собственности. Одним из итогов работы стало снижение цен на ряд лекарственных средств. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в КГК Гродненской области.

В Гродненской области для защиты потребителей от необоснованного роста цен на лекарства создана рабочая группа. Работает она под руководством председателя КГК региона, кроме того, в состав помимо контролеров вошли представители заинтересованных ведомств. Контрольными мероприятиями в области было охвачено около половины аптек - свыше 20 сетей государственной и частной форм собственности. Итоги проверок подвели сегодня на коллегии КГК Гродненской области.

"Некоторые из сетей приняли определенные меры по снижению уровня цен. В результате цены на отдельные позиции лекарственных препаратов снизились более чем на 10%", - рассказали в КГК. В частности, в одной из аптек на препарат "Моксонидин-ЛФ" (таблетки п/о 0,2 мг) снижение стоимости составило почти 40%, "Ницерголин-ЛФ" (капсулы 10 мг) - 34,9%, "Рамилонг" (таблетки 10 мг) - 41,4%. В еще одной аптеке на препараты "Сонекс" (таблетки п/о 7,5 мг) и "Амоксициллин" (таблетки п/о 1000 мг) снижение цены составило 11% и 6% соответственно.

Впрочем, были выявлены и негативные примеры. В одной из аптек, например, "Фолиевая кислота" (таблетки 1мг) белорусского производства реализовывалась с превышением отпускной цены на 96%.

Кроме того, в некоторых из проверенных объектов были выявлены факты несоблюдения перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности. Из-за повторного подобного нарушения на 15 дней была приостановлена деятельность лицензии одной из сетей, насчитывающей 16 аптек.

В КГК отметили, что выявлены и другие нарушения. В том числе несоблюдение требований хранения лекарственных средств. Виновные, отметили во время коллегии, привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-