6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены за квадратный метр жилья в Гродно выросли по итогам летних месяцев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Рынок жилой недвижимости Гродно полностью восстановился после продолжительного спада. Анализ данных из Единого государственного регистра недвижимого имущества за летние месяцы демонстрирует однозначный рост вторичного рынка одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Увеличилось количество сделок, существенно выросли цены. Цены на однокомнатные квартиры впервые за год наблюдений в июле достигли отметки в $700 за 1 кв.м. Стоимость двух- и трехкомнатных квартир также демонстрирует устойчивый рост на $20-40 за 1 кв.м по сравнению с показателями зимних и весенних месяцев. Основными факторами, развернувшими ситуацию на рынке, являются снижение ставки рефинансирования Национального банка и соответствующее снижение кредитных ставок, а также небольшой, но постепенный рост номинальной заработной платы в стране", - отметили в Госкомимуществе.

Количество сделок с квартирами в июле и августе восстановилось до аналогичных значений прошлого лета. Ежемесячно агентство по государственной регистрации и земельному кадастру фиксирует около 180 сделок. "Рост цен на квартиры обеспечен именно операциями на вторичном рынке жилья, - обратили внимание в ведомстве. - С начала года очевидна тенденция сокращения объемов сделок на первичном рынке и компенсация за счет вторичного".

Самыми дешевые однокомнатные квартиры проданы этим летом в Гродно на ул.Пролетарской и ул.Калиновского за $12,3 тыс. и $15 тыс. соответственно (в эквиваленте). Самая дорогая однокомнатная квартира, проданная в августе за $40 тыс., расположена в доме монолитной конструкции на ул.Дзержинского.

Сделки с двухкомнатными квартирами составляют наиболее многочисленную часть рынка недвижимости Гродно. Самая дешевая двухкомнатная квартира, проданная летом, расположена на ул.Железнодорожной. Сумма сделки эквивалентна $16,8 тыс. Самая дорогая двухкомнатная квартира продана в июле за $58 тыс. Она расположена в историческом центре города, на ул.Советской.

Самая дешевая трехкомнатная квартира, проданная этим летом за сумму, эквивалентную $22 тыс., расположена на ул.Соломовой. Площадь квартиры - 49 кв.м. Самой дорогой трехкомнатной квартирой лета в Гродно стала квартира в современном доме на улице Пушкина площадью 80 кв.м, проданная за $71,5 тыс.

Рынок четырехкомнатных квартир в Гродно характеризуется минимальным количеством сделок. Средние цены за 1 кв.м колебались в течение летних месяцев вокруг отметки в $520.

Летом в Гродно совершено несколько сделок с квартирами свободной планировки. Средние цены составили до $900 за 1 кв.м.

"Можно однозначно утверждать, что зимнюю рецессию рынок жилья в Гродно уже преодолел. Рост цен состоялся. Для возврата рынка к предыдущим значениям потребуются либо весомые негативные макроэкономические факторы, либо активность местных застройщиков с конкурентными вторичному рынку предложениями", - отметили в Госкомимуществе.-0-