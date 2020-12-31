Церемония вручения госнаград прошла в Минской ратуше

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония вручения государственных наград состоялась сегодня в Минской городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

"Награды - результат вашего многолетнего кропотливого труда, профессионализма, высокой ответственности, стремления к созиданию и творчеству, - обратился к награжденным председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Сегодня можно с уверенностью сказать, что ваш труд оценен по достоинству". Он пожелал каждому не останавливаться на достигнутом, а максимально использовать свой потенциал на благо семьи, города и страны.

Медали "За трудовые заслуги" удостоены восемь минчан - представители рабочих профессий, педагоги, спортсмены, руководители и т.д. Среди них - оператор линии производства пищевой продукции конфетно-шоколадного цеха СОАО "Коммунарка" Тамара Бусел, директор дочернего предприятия "Конус" РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства" Андрей Жамойда, тренер-психолог национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте Республиканского центра олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта Ирина Конон, машинист бульдозера строительно-монтажного РУП "Белтрансавтоматика" Белорусской железной дороги Виктор Кононович и другие.

Еще три человека награждены медалью Франциска Скорины за многолетний труд и высокий профессионализм: преподаватель специальных дисциплин Минского государственного художественного колледжа им.А.К.Глебова Александр Соколов, педагог дополнительного образования отдела художественного творчества Минского государственного дворца детей и молодежи Наталья Суханова, директор научно-исследовательского учреждения "Институт ядерных проблем" БГУ Сергей Максименко.

Кроме того, представителям сфер строительства, спорта, образования, культуры, руководителям, кадровикам и административным работникам объявлены Благодарности Президента и Администрации Президента. "Трудовую деятельность я начинала учителем начальных классов. А в нынешней сфере работаю уже 17 лет. Мне очень приятно, что мой труд получил такую высокую оценку", - поделилась главный бухгалтер Заводской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Кот. Она призналась, что добиваться успеха, выполнять задачи даже в непростой 2020 год, развиваться ей помогает поддержка близких, семьи, которая стала отнюдь не помехой карьере, а наоборот - мотиватором.-0-