Церемония закрытия Республиканской спартакиады школьников состоялась в Брестской крепости

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония закрытия Республиканской спартакиады школьников 2021 года состоялась сегодня на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

На протяжении одиннадцати дней лучшие спортивные объекты Брестской области принимали юных спортсменов. Около 3 тыс. участников изо всех регионов Беларуси состязались в 20 видах спорта.

"Закрытие Республиканской спартакиады школьников прошло на священной земле Брестской крепости. Именно здесь ровно 80 лет назад началась одна из кровопролитнейших войн в истории человечества. 4 года войны -1418 дней безграничного народного подвига, боли и горечи утрат, гибели лучших сыновей и дочерей нашей Родины. Никакие перемены в нашей бурной жизни не смогут изменить отношение к этому событию. У нас, потомков победителей, осталось то, чем живем мы и, надеемся, будут жить многие и многие поколения, - благодарная память", - отметили в ведомстве.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания защитников Брестской крепости, которые первыми приняли на себя неравный бой и мужественно обороняли границу Родины.

В следующем году республиканские соревнования школьников примет Витебская область, поэтому флаг Республиканской спартакиады школьников передали будущим хозяевам.-0-