Цифровизация на Светлогорском ЦКК: единое инфополе, уход от журналов, снижение рисков

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Создание на ОАО "Светлогорский ЦКК" единого информационного поля для ремонтного и технологического персонала показывает свою эффективность. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по автоматизации производства и энергообеспечению предприятия Виталий Кишкурно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К внедрению системы SAP "TOPO", которая существенно автоматизировала и оптимизировала действия ремонтного и технологического персонала, приступили на предприятии в 2019 году. С июля 2020 года она охватывает все подразделения. Сегодня на Светлогорском ЦКК перечисляют преимущества реализации бизнес-процессов управления "ТОРО" на базе SAP. "Создание на ОАО "Светлогорский ЦКК" единого информационного поля для ремонтного и технологического персонала показывает свою эффективность. Мы ушли от бумажных журналов. Сейчас все данные о состоянии оборудования аккумулированы в едином информационном пространстве. Мы переходим на преактивную диагностику - снижение аварийных ситуаций благодаря проведению ремонтов до выхода оборудования из строя. То есть теперь наша цель - не максимально быстрый ремонт, а его предотвращение в принципе", - рассказал Виталий Кишкурно.

В единой системе контроля - 42 технологических и вспомогательных производственных участка, более 2 тыс. единиц разнообразного технологического оборудования, более 5 тыс. вспомогательного оборудования. "На данный момент мы можем говорить о сокращении срока исполнения заявок на комплектующие вдвое, увеличении эффективности и прозрачности в работе с поставщиками. До 6 раз снизилось число аварийных случаев для отдельных видов оборудования", - перечислил несколько основных преимуществ системы заместитель гендиректора.

На предприятии подчеркнули: все это соответственно отражается на финансовых результатах. "У нас непрерывный цикл производства, поэтому одна поломка может привести к остановке всего предприятия. За этим - ряд серьезных последствий: огромные финансовые потери, невыполнение обязательств перед партнерами, что отражается на репутации предприятия на внешних рынках", - обозначил заместитель гендиректора.

Об этом сегодня шла речь на семинаре "Развитие цифровизации предприятий промышленности" с участием заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Назарова. Мероприятие прошло на базе ОАО "Светлогорский ЦКК".

Юрий Назаров отметил высокий уровень цифровизации на предприятии. "На Светлогорском ЦКК без таких систем управлять технологическим процессом просто нельзя. Внедренная здесь система позволяет минимизировать риски аварий", - сказал он. Вице-премьер убежден: нет сомнений в необходимости дальнейшего развития цифровизации - практика уже показала эффект. При этом затраченные на внедрение цифровых программ средства с лихвой окупаются.

Открытое акционерное общество "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" - одно из крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса, входит в состав концерна "Беллесбумпром".-0-