Цифровизацию образования обсудят в Гродненской области

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нюансы цифровизации образования в Гродненском регионе обсудят на научно-методическом совете в областном институте развития образования 20 сентября, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Форум соберет представителей районных учебно-методических кабинетов, методистов учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, а также кураторов цифровизации сферы в районах.
Откроет мероприятие выставка "Цифровизация образования: опыт, находки, достижения". Здесь представят опыт педагогов Гродненского региона по использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.
Продолжится совещание обсуждением методического сопровождения и развития профессиональной компетентности педагога в условиях цифровизации. Спикеры также уделят внимание дистанционным образовательным технологиям для повышения компетентности педагогов. Ожидаются и мастер-классы по распространению педагогического опыта.-0-