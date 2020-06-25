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25 июня 2020, 15:30

Цифровую приемную комиссию создали в ГрГУ им. Янки Купалы

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Фото из архива
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Фото из архива
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25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Абитуриенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы смогут в режиме онлайн подать документы и узнать о зачислении. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила ректор ГрГУ им. Янки Купалы Ирина Китурко.

На протяжении нескольких последних лет в университете использовали личный кабинет абитуриента и электронное зачисление студентов. "В этом году можно говорить о реализации проекта "Цифровая приемная комиссия" под ключ. В электронном виде представлены все этапы - от подачи документов до зачисления студентов. Проект, над реализацией которого работали и сотрудники, и студенты, дает абитуриенту возможность познакомиться с университетом, получить консультации специалистов в режиме онлайн", - рассказала Ирина Китурко.

Чтобы подать документы, достаточно зарегистрироваться на портале университета, созданном специально для абитуриентов. В личном кабинете, который активируется автоматически, в любое удобное время можно будет заполнить анкету абитуриента и загрузить фотографию для студенческого билета. Сервис позволяет прикрепить электронные копии необходимых для поступления документов. Получив сертификаты ЦТ, абитуриенту останется только внести результаты в анкету, и цифровое личное дело будет сформировано.

Документы проверит приемная комиссия. Это дает возможность до личной подачи документов исправить ошибки или неточности. Благодаря электронной очереди можно заранее выбрать удобное время для подачи документов. "Те студенты, которые будут сдавать вступительные испытания в университете, например, поступающие на творческие специальности, получат номер в электронной очереди для сдачи экзамена. Сделано это для того, чтобы не допустить скопления абитуриентов в приемной комиссии", - отметила Ирина Китурко.

Ректор обратила внимание, что благодаря сервису абитуриент может не только следить за движением документов, но общаться с деканами и студентами факультетов, в рамках виртуальной экскурсии посетить университет. Есть возможность познакомиться со специальностями Купаловского университета. В этом году ГрГУ им. Янки Купалы предлагает 50 востребованных специальностей дневной формы получения образования. Набор на четыре из них объявлен впервые. В этом году план набора в университет - почти 2,4 тыс. человек. Из них на бюджетную форму получения образования зачислят около 1,1 тыс. человек, на платную - 1,3 тыс.

Как и в предыдущие годы, зачисление студентов пройдет в электронном виде. Абитуриент видит результат в личном кабинете в режиме реального времени и получает поздравление по случаю зачисления в ГрГУ им. Янки Купалы.

После зачисления в виртуальном пространстве университета у каждого первокурсника появляется свой личный кабинет со всей необходимой и актуальной информацией. В том числе открывается доступ к образовательному порталу, учебным материалам по изучаемым предметам, услугам университета. Личный кабинет дает студенту возможность формировать цифровое портфолио для будущего трудоустройства.

Сегодня стартовало централизованное тестирование. Корпуса ГрГУ им. Янки Купалы традиционно стали одними из пунктов тестирования в регионе. В этом году зарегистрироваться на ЦТ можно было в дистанционной форме: такой возможностью воспользовались более 80% абитуриентов.-0-

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