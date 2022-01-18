Турчин и посол Израиля обсудили проект возрождения иешивы в Воложинском районе

Во время встречи. Фото Миноблисполкома

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел сегодня рабочую встречу с послом Израиля в Беларуси Алексом Гольдманом-Шайманом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

На встрече стороны обсудили перспективы реализации проекта по возрождению иешивы в Воложинском районе. Также достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса, в частности, в развитии животноводства, укреплении межрегиональных связей и заключении побратимских соглашений.-0-

Александр Турчин

Алекс Гольдман-Шайман

Во время встречи

Фото Миноблисполкома