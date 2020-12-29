Турчин считает необходимым повысить уровень заработной платы в Минской области

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень заработной платы по Минской области в 2021 году должен составлять не менее Br1 тыс. Такое требование сегодня озвучил председатель Миноблисполкома Александр Турчин на заседании по обсуждению социально-экономического развития региона на 2021 год, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время выступления председателя комитета экономики Миноблисполкома Дениса Курленко губернатор сделал акцент на необходимости повышения уровня заработной платы в регионе. "Население области в предстоящем году должно зарабатывать не менее Br1 тыс. Не должно быть и речи о развитии другого сценария. Постепенно, нарастающим комом, в течение года заработная плата должна достичь этой цифры, - подчеркнул Александр Турчин. - Здесь также важно сделать акцент для людей: деньги надо не получать, а зарабатывать. Специалисты, которые в полной мере будут выполнять свои обязанности, несомненно, заслуживают хорошей заработной платы".

Председатель комитета экономики Миноблисполкома Денис Курленко отметил, что регион будет развиваться в этом направлении. Мероприятия по повышению уровня заработной платы в Минской области разработаны на следующий год и пятилетку.

Сегодня на заседании Александр Турчин обсуждал с руководителями структурных подразделений облисполкома, областных организаций и председателями райисполкомов итоги работы региона в уходящем году, а также основные направления развития на 2021 год.-0-