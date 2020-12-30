Турчин: в течение 2-3 лет проблема нехватки школ и детских садов в Минской области будет решена

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одновременно четыре детских сада сегодня торжественно открыты в Минском районе в преддверии Нового года - в Михановичах, Мачулищах, Сенице и Хатежино. Красную ленточку на четвертом объекте перерезал в том числе глава столичного региона Александр Турчин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"Наверное, у нас такого еще не было никогда в области: с учетом этих садов всего 12 детских дошкольных учреждений открываем в течение года. Хатежинский детский сад, равно как и три других, построен в течение года. Не без трудностей, но я рад, что мы смогли сделать такой подарок к Новому году", - сказал во время открытия объекта Александр Турчин.

Еще одним подарком для детского сада от облисполкома стал сертификат на игровое оборудование.

"Минский район всегда был проблемным с точки зрения обеспеченности детскими дошкольными учреждениями. В этом году сразу шесть их открыли в этом районе. Думаю, это снимет определенную напряженность. Самое главное - комфортные условия, чтобы самое младшее поколение жителей региона всесторонне развивалось. Этот большой шаг сделан в 2020 году в области благодаря помощи главы государства. Будем двигаться дальше, потому что такие учреждения мы строим для будущего нашей страны", - отметил председатель облисполкома.

Он добавил, что в следующем году в регионе планируют построить 4 школы и еще несколько детских садов. "Думаю, за 2-3 года должны проблему с этими учреждениями в Минской области решить", - заключил Александр Турчин. Не останутся без внимания и сферы здравоохранения, спорта и т.д. В Борисове в 2021 году откроется больница, в Жодино - поликлиника, а в Боровлянах начнется строительство поликлиники на 800 посещений в смену, которую в течение 2 лет должны ввести в эксплуатацию.

Открываемые сегодня учреждения построены за счет республиканского и областного бюджетов. В них созданы условия для всестороннего развития детей. Ребята смогут заниматься в современных физкультурном, тренажерном и музыкальном залах, посещать бассейн, обучаться в компьютерном классе.

Кроме того, детские сады будут оказывать широкий спектр дополнительных образовательных услуг. В них также предусмотрены кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога, ресурсные центры для педагогов, методический кабинет, оснащенные современным технологическим оборудованием пищеблоки и медицинские блоки.

Михановичский ясли-сад №2 рассчитан на 230 малышей, для которых укомплектованы 12 групп (три группы для детей от 2 до 3 лет, четыре - от 3 до 4 лет, три - от 4 до 5 лет, две - от 5 до 6 лет).

На такое же количество воспитанников рассчитаны Мачулищанский детский сад №3 и Хатежинский ясли-сад. В первом пять групп предназначены для детей от 3 до 4 лет, четыре - от 4 до 5 лет, три - от 5 до 6 лет. В Хатежино четыре группы - для детей от 2 до 3 лет, четыре - от 3 до 4 лет, две - от 4 до 5 лет, две - от 5 до 6 лет.

Детский сад агрогородка Сеница рассчитан на 150 малышей, для которых укомплектованы 8 групп (четыре младшие и по две средние и старшие).-0-

Фото пресс-службы Миноблисполкома