Турчин: за год-два зарплата работников БЕЛАЗа должна достичь Br2 тыс.

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение года-двух зарплата работников БЕЛАЗа должна вырасти до Br2 тыс. Об этом заявил председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на встрече с коллективом предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"БЕЛАЗ - это важнейшее предприятие для всей страны, наш флагман. Его специфика работы напрямую зависит от состояния дел в горнодобывающей отрасли в мире. Периодически присутствуют спады в работе компании. Но мы это уже проходили, ничего страшного нет, это пройдет и начнется период восстановительного роста, - сказал Александр Турчин.- Думаю, рост пойдет уже с сентября. Что касается обстановки на БЕЛАЗе, то в течение одного-двух лет надо уровень оплаты труда поднять и довести до Br2 тыс. В принципе, предприятие способно генерировать такой уровень зарплаты".

В целом, отметил губернатор, в коллективе ровная и спокойная обстановка, "люди знают свои задачи и нацелены на их решение". Далее надо расширять номенклатуру и линейку продукции, чтобы была возможность диверсифицировать рынки. "Движение в этом направлении есть. Мы должны вывести на рынок новый продукт в этом году", - подчеркнул Александр Турчин.

В свою очередь министр промышленности Петр Пархомчик рассказал, что БЕЛАЗ скоро представит новую технику. "Буквально в сентябре появится самосвал на аккумуляторных батареях. Это первый опыт в горнодобывающей промышленности, такого у наших конкурентов еще нет. У японцев есть подобный, но меньшей грузоподъемности", - пояснил он.

На встрече с коллективом поднимались актуальные для жителей Жодино вопросы. В их числе - установка компьютерного томографа. По словам губернатора, максимум в следующем году вопрос будет решен. Обсуждалось и строительство бассейна. Александр Турчин согласился, что он нужен городу, за два года можно реализовать и этот проект. "Самый серьезный вопрос касался продолжения реконструкции дороги до Борисова (Р53 Слобода - Новосады. - Прим. БЕЛТА). Люди просили, чтобы она проходила в обход Жодино - так она не будет создавать проблем горожанам и транзитному транспорту. Мы уже обсуждали это с министром транспорта, а то, в каком формате это будет реализовано, в компетенции узких специалистов", - добавил председатель Миноблисполкома.-0-

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