Туристический инфоцентр появится в Витебске

25 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Туристический информационный центр создан туристско-гостиничным комплексом "Витебск Отель" по инициативе и в сотрудничестве с отделом спорта и туризма горисполкома. Откроют его 26 июня, в День города, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

В задачи центра входит презентация и продвижение туристического потенциала Витебска, формирование привлекательного имиджа города, помощь туристам в самостоятельном знакомстве с объектами историко-культурного наследия.

Гости областного центра смогут получить информацию о городе и его основных достопримечательностях, уточнить время работы музеев и торговых центров, заказать экскурсии. Офис будет наполнен информационно-справочной литературой о Витебске и области.

После церемонии открытия всех гостей ждет бесплатная пешеходная экскурсия по центру города.-0-