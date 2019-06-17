Турнир по мини-футболу в поддержку SOS-Детской деревни пройдет в Марьиной Горке

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители белорусских компаний 22 июня примут участие в благотворительном турнире по мини-футболу в SOS-Детской деревне Марьина Горка, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие в четвертый раз соберет команды сотрудников крупных белорусских компаний на турнире, который поможет собрать средства для поддержки нуждающихся детей - сирот и оставшихся без попечения родителей, маленьких воспитанников SOS-Детской деревни Марьина Горка. В групповом этапе сыграют 8 команд, затем пройдут полуфинальные матчи, матч за третье место и финал.

Для работников компаний это возможность активно и интересно провести время, завести новые знакомства, заявить о своей социально ответственной позиции и на личном примере показать важность здорового образа жизни воспитанникам Детской деревни, которые будут поддерживать команды со зрительских трибун. Игроки познакомятся с бытом этого необычного учреждения, его маленькими жителями и сотрудниками, которые ежедневно дарят детям-сиротам семейную любовь, чувство безопасности и уверенность в завтрашнем дне.

SOS-Детская деревня Марьина Горка начала свою работу в 2003 году. С тех пор из нее вышли 97 детей: из них 76 выросли в деревне и начали взрослую самостоятельную жизнь, 9 были усыновлены и 12 вернулись в биологические семьи: с помощью специалистов Детской деревни их родители смогли восстановиться в родительских правах. Сейчас SOS-Детская деревня Марьина Горка насчитывает 68 воспитанников и реализует три направления работы: долгосрочную опеку; поддержку семьи и ребенка, включая программы по профилактике социального сиротства и помощи мамам с детьми, пострадавшим от насилия или попавшим в трудную жизненную ситуацию; сотрудничество с учреждениями образования в осуществлении проектов по поддержке детей, имеющих трудности в обучении, развитии или социализации.-0-