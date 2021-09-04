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04 сентября 2021, 11:50

Тыквы с пышными формами из Гомельского района поборются за победу во всероссийском агробатле

4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тыквы с пышными формами из Гомельского района поборются за победу во всероссийском агробатле в Ставропольском крае, сообщил корреспонденту БЕЛТА фермер Игорь Гринько.

Владелец фермерского хозяйства "Бахча Гринько" - единственный представитель Беларуси на конкурсе. Под бахчевые культуры в его хозяйстве в Цегельне отведено 9 га.

Арбузами Игорь Гринько занимается уже 7 лет, а вот тыкву решился выращивать впервые. Взялся за дело с душой и спортивным интересом. И результат порадовал. Правда, пришлось приложить немало усилий и поволноваться. Обходился с тыквами, как с королевскими персонами. Помогал опыляться, угождал, удобрял. К примеру, только под две тыквы пошел грузовик навоза. "Накрывал тоннелями, поливал, удобрял - и вдруг резкий перепад температуры до минус 6 градусов. Тыквы, которые уже тянулись к солнышку, прихватил мороз. Осталась только корневая система и немного зелени наверху. Руки опустились. Но удалось реанимировать. Тыквы пошли в рост", - поделился фермер. Чтобы утолить овощную жажду в летний зной, давал им по тонне воды.

День за днем ухаживал за тыквами, применял различные технологии и лайфхаки агрономов. В общем, самые крупные плоды были на пьедестале, укрыты от погодных и прочих невзгод. Все это время фермер был в напряжении. Риски были велики. К тому же в чате претендентов на победу в батле отсеивались потенциальные коллеги-конкуренты. У кого-то тыквы подгнили, случались другие форс-мажоры. Но надежда на участие в агробатле укреплялась.

В день отправления Игоря поддерживала вся семья и друзья. Чтобы разместить тыкву в грузовом микроавтобусе, потребовался специальный погрузчик. С аккуратностью ювелира и под чутким контролем фермера конкурсантка заняла свое место. Рядом разместили еще одну конкурсантку - снизить риски дальнего пути.

Прямого ответа на вопрос о весе тыкв фермер не дает. "Есть специальные алгоритмы измерений. Конечно, мы делали замеры, но все это примерно. Точный вес будет известен только на конкурсе", - стремился сохранить интригу фермер. Его поддерживали шутками: "Судя по размерам, можно открывать производство карет".

Также Игорь Гринько отобрал на конкурс и три полосатых претендента. Арбузы из Цегельни уже оценили тысячи потребителей. Теперь гиганты эллипсоидной формы отправятся на конкурсные контрольные весы. Это минимум килограмм 40 сладкого сочного плода. Конечная цифра зафиксируется на конкурсе.

В путь фермер отправился с дочерью Кристиной. Она сменяла его за рулем. Ведь расстояние в 1,7 тыс. км - еще одно серьезное испытание.

Всероссийская выставка "Агробатл-2021" соберет в Ставропольском крае фермеров из России и ближнего зарубежья. Это овощеводы, которые вырастили самые большие тыквы и арбузы.

Конкурс пройдет 5 сентября. В этот же день наградят победителей. Фермеры из-под Гомеля надеются войти в тройку лидеров и не скрывают волнения. Впрочем, говорят, новичкам везет.-0-

Фото Сергея Холодилина

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