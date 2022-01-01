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01 января 2022, 17:17

У Бога нет других рук, кроме твоих: жители агрогородка Дворище возвели каплицу и храм

Агрогородок Дворище довольно большой. Но так сложилось, что ни у католической, ни у православной общины здесь не было своего храма. Первые ездили на мессу за 6 км в агрогородок Трокели, вторые - в Лиду, что в 15 км. В итоге жители Дворища решили своими силами возвести каплицу и небольшой храм. Рассказываем, что из этого получилось.

Стройка с перерывом в 30 лет

О строительстве католической святыни в Дворище задумывались еще в советские времена. В конце 80-х годов руководство местного колхоза выделило средства для возведения каменной каплицы на новом кладбище. Помогали рублем и люди. Работы начались довольно активно: "коробку" здания возвели, накрыли крышей, вставили двери и окна. Однако после распада СССР стройку заморозили, поскольку колхоз больше не мог помогать финансово. Затем 30 лет местные жители постоянно поднимали вопрос о ее продолжении, но никто не решался браться за восстановление каплицы.

- Обращались в различные инстанции и за помощью ко всем ксендзам, которые у нас были, но результата не получили. Здесь действительно оставалось много работы, которая стоила немалых денег. Время шло, а стройка не двигалась, - рассказывает представительница католической общины Мария Смолка.

Ситуация кардинально изменилась с появлением ксендза Ежи (Юрия Беганского), который возглавил приход в Трокелях, а заодно взял под свое крыло прихожан из Дворища. Они по традиции обратились к новому священнослужителю с просьбой о каплице. И он откликнулся.

- Занялся подготовкой документов, так как постройка все еще принадлежала местному хозяйству, - вспоминает ксендз Ежи. - В феврале прошлого года мы получили от Лидского райисполкома официальный документ о переходе здания на баланс Трокельского прихода. А вскоре стартовали строительно-восстановительные работы.

Для начала заменили старую крышу, которая за три десятилетия пришла в негодность. Затем в каплице поставили новые пластиковые окна, провели необходимые коммуникации, в первую очередь электричество. Все это, отмечает священнослужитель, делали сами местные жители.

- Есть группа из 10-15 человек, - говорит он, - они постоянно помогают: участвуют в отделочных работах, разгружают стройматериалы, просеивают песок, занимаются благоустройством территории.

Однако сельчане уверяют, что без ксендза Ежи ничего бы не было.

- Он сам не стесняется махать лопатой на стройке. Постоянно ищет спонсоров, готовых помочь нам финансово. Мы хоть и собираем ежемесячно деньги по агрогородку, но это совсем небольшие суммы: их не хватает на все работы, - рассказывает Мария Смолка. - Без спонсорской поддержки восстановление каплицы затянулось бы на долгие годы.

Она уже во многом готова - предстоит внутренняя отделка и замена старых дверей. Все это, говорит ксендз Ежи, планируется сделать в течение будущего года.

- Дальше необходимо обставить каплицу мебелью и необходимым инвентарем, - отмечает он. - Думаю, к весне 2023-го полностью закончим работы. Затем каплица пройдет освящение, и мы сможем здесь проводить мессы.

Из символической в настоящую церковь

О православном храме в Дворище начали задумываться только лет 10 назад. Такой святыни здесь никогда не было: когда батюшка из Лиды сам приезжал в агрогородок, собирались где придется - то в Доме культуры, то в столовой при хозяйстве. И вот на одном из таких собраний местные жители подняли вопрос о том, что пора построить хотя бы небольшую церквушку.

- С этой идеей мы обратились к тогда еще архиепископу Новогрудскому и Лидскому Гурию (ныне архиепископ Новогрудский и Слонимский. - Прим. БЕЛТА). Он нас поддержал, в Дворище приехала специальная комиссия, чтобы определить место для строительства храма. Выбор пал на пустующее здание бывшего диспетчерского пункта, которое в народе называли церковью из-за шестигранной формы и остроконечной крыши. Его передали на баланс епархии, - вспоминает протоиерей Георгий Муха.

Постройка находилась в полуразрушенном состоянии, а крыша и вовсе развалилась. Однако жители были настроены решительно и в 2012 году занялись реконструкцией. Вместе с отцом Георгием, которого назначили ответственным за устроение церковной жизни в Дворище, вынесли весь мусор, прибрали территорию и начали строительные работы.

- Нам повезло, что в Киеве нашелся меценат, который захотел помочь. Благодаря его финансовой поддержке смогли довольно быстро сделать самые дорогостоящие виды работ: оборудовали крышу, систему отопления и приобрели котел на 30 кВт, который топится древесными пеллетами. В общей сложности потратили около $12 тыс. Зато смогли уже спустя год проводить службы в новом храме Святой Праведной Софии, княгини Слуцкой, настоятелем которого я стал, - говорит священнослужитель.

Однако после событий в Украине меценату стало не до храма в Дворищах. С тех пор его достраивают исключительно за средства представителей православной общины, которую зарегистрировали в 2014 году. Они же активно участвовали и в возведении церкви.

- Помогаем с отделочными работами, благоустройством, где-то что-то отвезти, привезти, разгрузить. Делаем все посильное, что нам поручает батюшка, - рассказывает прихожанин храма Александр Семашко. - Все на добровольных началах, так как мы очень хотели, чтобы у нас в Дворище появилась церковь.

- Храм был нужен по нескольким причинам. Во-первых, не каждый, кто хочет попасть на службу, может добраться до Лиды. Во-вторых, мы хотим прививать любовь к религии у молодежи, а когда нет своей святыни, сделать это сложно. Сейчас на большие праздники приходим в церковь с детьми и внуками. Местные жители регулярно жертвуют храму: суммы небольшие, но каждый по соломинке - получается стог, - дополняет еще одна прихожанка Людмила Белан.

Церковь практически готова. Осталось доложить плитку в алтарной части и установить сам алтарь. После этого храм должен освятить епископ Лидский и Сморгонский Порфирий.

- Думаю, в следующем году все закончим. Пусть маленькими шагами, но уверенно идем к своей цели, - итожит протоиерей Георгий Муха.

В 2019 году жители Дворища привели в порядок старое католическое кладбище с захоронениями XVIII - XIX веков на въезде в агрогородок: восстановили каменное заграждение, поврежденное танками во время Второй мировой войны, установили статую Христа на месте разрушенной часовни и навели порядок на самой территории.

Отец Георгий: "Сложности у нас только материальные. Но нам всегда идут навстречу. Местные и районные власти помогали с оформлением документов, консультировали. По программе благотворительной помощи православным приходам мы получили из России престол, жертвенник, голгофу и большую икону. Недавно составили заявку на иконостас".

Вадим БАННЫЙ,

Фото Павла ОРЛОВСКОГО,

газета "7 Дней".-0-

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