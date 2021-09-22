У деревни Обчак Минского района сегодня временно ограничат движение

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи деревни Обчак Минского района сегодня временно ограничат движение, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Сегодня с 19.00 до 21.00 в Минском районе, на участке 369-го км автодороги Брест - Минск - граница Российской Федерации вблизи деревни Обчак, запланирован следственный эксперимент, чтобы установить обстоятельства ДТП. В указанный период времени будет полностью ограничено движение в направлении Бреста", - рассказали в ГАИ.

Следователи просят участников движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-