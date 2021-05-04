У могилевской организации Белорусского союза журналистов появился свой символ

4 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. У Могилевской областной организации ОО "Белорусский союз журналистов" появился свой символ - статуэтка. С этого года он станет наградой для журналистов региона в номинации "За верность профессии". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Могилевской областной организации ОО "Белорусский союз журналистов" Светлана Шутова.

Создателем награды стал могилевский скульптор Андрей Воробьев. По его словам, работа над созданием статуэтки заняла около трех месяцев. "Мы долго решали, какой должна быть эта награда. Ведь журналистика - профессия непредсказуемая: по зову работы журналисты оказываются в горячих точках, в каких-то необычных ситуациях. И символ, который создавался для областного отделения БСЖ, должен был ассоциироваться с этой профессией", - отметил Андрей Воробьев.

По словам скульптора, первое, с чем ассоциируется работа журналиста, - это перо. "Сейчас, конечно, все больше работают с компьютером. Но перо, на мой взгляд, остается символом писательства и журналистики, - подчеркнул скульптор. - Перо стоит на большой стопке белой бумаги, а из-под него мы видим капельку крови - ведь, когда у журналиста заканчиваются чернила, он продолжает работать, несмотря ни на что. Венчает все это ленточка с надписью "За верность профессии". Получился, на мой взгляд, понятный для многих символ".

По словам Светланы Шутовой, такой высокой награды будут удостоены те, кто внес большой вклад в развитие журналистики Могилевской области. "Это будут люди, которые живут своей работой, любят и болеют за свое дело. Которые своими публикациями, своей работой помогли не одному человеку. Которые все это время работали на благо своего региона, ведь зачастую именно журналисты всегда остаются немного за кадром", - сказала председатель областной организации.

Как отметила Светлана Шутова, могилевский скульптор Андрей Воробьев смог уловить тот посыл, который хотелось передать. "Работа журналиста должна быть направлена в первую очередь на созидание. И в нашем символе мы старались передать это. Перо - это то, что больше всего ассоциируется с творчеством и работой журналистов. Потому мы не стали усложнять его, а сделали простым и понятным для людей", - подчеркнула она.

Первая такая статуэтка будет вручена во время торжественного мероприятия, посвященного Дню печати, которое планируется провести 5 мая в художественном музее имени П.В. Масленикова в Могилеве.-0-